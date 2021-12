Fãs de Ivete já fazem fila na Arena Fonte Nova

Os fãs de Ivete Sangalo já fazem fila, nesta sexta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, onde a artista grava neste sábado, 14, o DVD comemorativo dos seus 20 anos de carreira. A expectativa é que a Arena receba o público de 40 mil pessoas em mais de três horas ininterruptas de apresentação. Os portões abrem às 17h e o show começa às 20h.

As participações confirmadas são dos cantores Saulo, Bell Marques, Alexandre Pires e Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, com quem ela canta um reggae de Bob Marley. O suingue do samba reggae fica por conta do grupo Olodum. O grupo Stomp e o saxofonista Paulinho Andrade também participam.

Ingressos

A venda de ingressos se concentram na bilheteria da Arena Fonte Nova neste sábado, 14. Entre as opções de espaços estão a Arquibancada, R$35, meia-entrada, Pista, R$50, meia-entrada, Camarote Cerveja&Cia, R$280, preço único (open bar de cerveja, água e refrigerante) e Camarote Lounge VIP R$1000, preço único (serviço all inclusive oferecido pelo restaurante Paris 6).

