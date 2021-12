Fãs da Copa começam a ir embora da cidade

Tão logo foi encerrada a disputa de pênaltis entre Holanda e Costa Rica, na Arena Fonte Nova, uma legião de fãs começou a preparar as malas e seguir viagem, acompanhado o roteiro da bola.

Na noite de sábado, 5, e durante todo o domingo, 6, o fluxo de passageiros no aeroporto internacional de Salvador aumentou 20% em relação aos dias normais, segundo dados da Infraero.

E tem gente deixando a cidade pelo ar e por terra firme, antes que a bola comece a rolar de novo.

Preparada para seguir viagem em direção ao Rio de Janeiro, ainda na madrugada desta segunda-feira, 7, a estudante de engenharia mecânica Kira Sosa aproveitou a tarde de domingo para passear no Centro Histórico ao lado da inseparável bandeira da Venezuela (cuja seleção não disputou o torneio).

Fã da seleção alemã, por laços familiares, Kira é uma dos milhares de torcedores que estão deixando Salvador após o encerramento da Copa na capital baiana. "Foi a cidade que mais gostei. O Fan Fest aqui foi muito divertido e a cultura local é incrível", afirma a universitária.

Ela chegou a Salvador na sexta-feira e declarou ter muita vontade de permanecer mais tempo, mas o Rio é a próxima escala da estudante, que saiu sozinha da Venezuela em 2 de junho, atravessou de barco toda a extensão do rio Amazonas e viajou de ônibus pela costa do Nordeste até chegar à Bahia.

É o ritmo frenético de quem tem poucos dias, muitos jogos para assistir dentro ou fora dos estádios e uma infinidade de atrações. Outro viajante solitário, o produtor de cinema chinês Qiang Bai, que também é fã da Alemanha, está deixando Salvador para assistir em Belo Horizonte ao confronto entre a sua seleção do coração e o Brasil. E está muito bem impressionado com o que viu até aqui.

"O mundial está muito bem organizado e é o melhor que vi desde que comecei a acompanhar as Copas, em 1994", afirma Bai, que credita à paixão do brasileiro pelo futebol o clima especial desta Copa.

"No Japão, na Coreia do Sul ou mesmo nos Estados Unidos, eles estavam muito preocupados com o formalismo", afirma o produtor, responsável pela filmagem do primeiro concerto musical em 3D da República Popular da China.

Eufórico com o passeio pelo Centro Histórico estava o casal costa-riquenho Gustavo Schlager e Alessandra Chavez. "Decidimos vir a Salvador depois da vitória sobre a Grécia", afirma Gustavo, que gostou da arquitetura do Pelourinho, da facilidade em pegar táxi e da segurança na cidade, que o surpreendeu positivamente.

