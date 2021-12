Farol de Itapuã vai passar por requalificação

Região degradada ao longo do tempo e apontada pela falta de segurança, uma área de 335 metros quadrados do Farol de Itapuã estará requalificada em até 120 dias (quatro meses), conforme previsão feita pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, e pelo secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Almir Melo Jr., durante a assinatura da ordem de serviço para o início das obras nesta quarta-feira, 1º.

Parte do eixo Investe do programa Salvador 360, as intervenções, porém, já estão acontecendo. Ao todo, diz a prefeitura, R$ 3,2 milhões serão investidos – valor fruto de uma contrapartida municipal no Programa de Requalificação Urbana de Salvador (Proquali).

Elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira, o projeto, vendido como esperança de comerciantes e moradores para movimentar a economia local, inclui muro e bancos de alvenaria, pisos intertravados, pista de cooper, ciclovia, quadra poliesportiva, parque infantil, 12 vagas de estacionamento, quatro quiosques, entre outros equipamentos.

A obra compõe a série de requalificações que a prefeitura vem fazendo na orla da capital baiana e que, segundo o prefeito, terá como próximos alvos uma outra área do Farol de Itapuã, a Praia do Flamengo e Stella Maris.

No último caso, estimou Almir Melo Jr., a licitação para a intervenção deve ser lançada em até 60 dias.

Em Itapuã, a expectativa é que a taxa de ocupação chegue a 75% após a inauguração da obra, contou a empresária e diretora da seção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Renata Proserpio.

Atualmente, ela estima, esse número é de 54%, “o pior da história” na região, conhecida como Costa de Itapuã. “Agora vamos conseguir manter os turistas, que fugiam para Praia do Forte, Sauípe e outros lugares”, acredita Proserpio.

Entre os itens que deverão ser resolvidos com a intervenção, opina ela, está a falta de segurança. “Hoje não há tranquilidade aqui”, disse.

Coincidentemente, no mesmo dia, cerca de 10 minutos antes da chegada do prefeito para o evento, uma jovem foi assaltada na área, próximo aos tapumes que demarcam as obras. De acordo com PMs da Peto que estavam no local e tentaram ajudar a vítima, apenas o celular dela foi levado.

