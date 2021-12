Farol da Barra recebe iluminação especial em alusão ao abril verde

Um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador irá ganhar uma iluminação especial. Direcionado para o "abril verde" - movimento em memória das vítimas de acidentes e doenças no trabalho - as luzes serão instaladas a partir desta segunda-feira, 15. A Campanha está sendo promovida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e ficará exposta até o dia 30 de abril.

De acordo com dados coletados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil ocupa a quarta colocação no ranking de acidentes fatais no meio profissional. Dessa forma, a organização chega a estatística de que a cada 3h38 um trabalhador perde a vida pela falta de uma cultura de prevenção à saúde e à segurança do trabalho no país.

Já a Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) vai um pouco mais além. No período de quatro anos, entre 2014 e 2018, foram registrados 1.897.151 acidentes de trabalho no Brasil, com 6.203 vítimas fatais. Só na Bahia, o número é de 44.888 ocorrências e 272 óbitos.

"O objetivo é chamar a atenção da sociedade para as graves consequências, sociais e econômicas dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, buscando estimular debates que busquem a melhoria nas condições de saúde e segurança dos trabalhadores", afirmou o presidente do Sinait-DS/BA, Roberto Miguel Santos.

Número insuficiente de auditores fiscais

De acordo com Roberto Miguel, um fator que tem contribuido bastante para o elevado número de acidentes, tem sido a escassa quantidade de auditores que possam estar fiscalizando as empresas. No Brasil, existem em torno de 2,3 mil auditores em atividade, quando o número necessário seriam de, pelo menos, 8 mil.

O Abril Verde

A escolha do mês para a conscientização da causa se deu após a explosão de uma mina da cidade de Farmington, na Virgínia, estado dos Estados Unidos, no dia 28 de abril de 1969. O ocorrido vítimou 78 trabalhadores que estavam no local, sendo caracterizado como um dos maiores e mais conhecidos acidentes trabalhistas da humanidade. Já a cor verde está relacionada aos cursos da área da saúde e, por isso, o símbolo da campanha Abril Verde é o laço verde.

