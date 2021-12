Farol da Barra: PM lamenta ocorrência envolvendo integrante da corporação

A Polícia Militar (PM) enviou uma comunicado lamentando a ocorrência do PM que teve um surto e fez disparos de fuzil em frente ao Farol da Barra, em Salvador, na tarde deste domingo, 28. Em nota, a polícia informou que "não poupará esforços para que todos os protocolos internacionais de gerenciamento de crises sejam adotados".

Ainda segundo a polícia, foram realizados o isolamento e a contenção da área de crise, a fim de manter um espaço para iniciar o processo de negociação, com o objetivo de preservar vidas.

"O negociador do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) já está no local, assim como a equipe do Departamento de Promoção Social com um psicólogo. Ressaltamos que o objetivo maior de todas as intervenções será a preservação da vida e o cumprimento da lei".

Vias interditadas

Para garantir a segurança de moradores da região, algumas vias da Barra precisaram ser isoladas. Entre elas, estão a rua Marques de Leão e a avenida Oceânica.

adblock ativo