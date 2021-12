Farol da Barra ganha totem promocional de Salvador

O Farol da Barra foi a mais nova atração turística a receber um totem que forma a palavra Salvador. A peça tem 17 metros de comprimento e dois de altura, parecida com uma que já está instalada na Praça Municipal - que homenageia os Países cujas seleções vão jogar em Salvador durante a Copa do Mundo.

Mais um totem será instalado na Arena Fonte Nova, aproveitando o movimento no local com a Copa do Mundo, e outros serão instalados em pontos turísticos da cidade até o final do ano.

