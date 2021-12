Farol da Barra ganha projeção de vídeo natalino nesta sexta

O Farol da Barra vai receber a partir desta sexta-feira, 7, às 19h, uma projeção mapeada do vídeo "Luzes no Natal" que será exibida na fachada do forte como parte da programação de Natal de Salvador. As exibições segue até o dia 23, das 19h às 21h, a cada 20 minutos.

O vídeo já pode ser visto no Dique do Tororó em uma parede flutuante que está sendo mantida pelas águas do local, que completa a beleza na região. O responsável pela concepção e roteiro das obras audiovisuais do Dique do Tororó e Farol da Barra é o VJ (operador de vídeo) Davi Cavalcanti, conhecido como Gabiru. explica que "são as luzes que nos iluminam para um mundo melhor, são imagens para alegrar as noites da cidade".

Os visitantes podem acompanhar a trilha sonora que é de Jarbas Bitencourt que contou com a participação de diversos artistas multimídias brasileiros.

Além de Gabiru outras pessoas contribuíram para a produção: o VJs Quick Lee, Motion Graphics, Manuhell (Portugal), Homem Gaiola (Belo Horizonte), P4Nick (Bahia), Astronauta Mecânico (São Paulo) e Jarbas Bittencourt.

A decoração Natalina

Em toda cidade são mais de 4 milhões de microlâmpadas em LED, além de uma decoração especial, valorizando os pontos turísticos da capital. O show das luzes tem como palco tradicional o Elevador Lacerda que ganha o moving light. A tecnologia que cria movimentos segue até o final de dezembro e podem ser vistas todos os dias, das 18h à 00h.

Já no Campo Grande o destaque é um grande vila de Natal que passa a funcionar até o final do mês, de segunda à quarta, das 18h às 22h, de quinta a domingo. No local há barracas de artesanatos, espaços para gastronomia dentre outras.

Em diversos bairros de Salvador foi montado pela prefeitura decorações natalinas entre eles estão: Narandiba (Rotatória do Juliano Moreira), Imbuí (Canteiro Central), Pituba (Praça Ana Lúcia Magalhães), Paripe (Praça João Martins), Fazenda Grande 3 (rotatória principal), Pirajá (Praça Panteão), Roma (Praça Irmã Dulce), Largo do Tanque e Praça de São Marcos (rotatória após o Hospital São Rafael).

A caixa mapeada que se encontra no Campo Grande e no Farol da Barra, aparenta ser uma televisão, nesta caixa vão ser exibidos diversos vídeos natalinos e no final o público pode projetar sua própria imagem no fundo do telão. Esta atração vai estar disponível até o final deste mês, das 18h às 23h.

adblock ativo