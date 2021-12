Farol da Barra ganha bicicletário gratuito

Em comemoração aos dois anos do Movimento Salvador Vai de Bike, será instalada a "Estação Bike Farol da Barra" no ponto turístico nesse sábado, 3. O serviço do bicicletário será oferecido sete dias por semana, das 6h a 0h, gratuitamente.

Para se cadastrar, é necessário documento com foto, CPF e estar com a bicicleta presente para registro. Cada usuário pode guardar até 3 bicicletas simultaneamente. O próximo equipamento, que consiste em um container marítimo, com 44 vagas distribuídas em 2 andares, será instalado na Ribeira, perto do terminal marítimo e do fim de linha dos ônibus do bairro.

As bicicletas serão operadas pela empresa Compartibike, especializada em soluções sustentáveis de mobilidade urbana; funcionários ficarão responsáveis pelo atendimento e manuseio das bikes.

Ciclofaixas

Também serão ampliadas em quilometragem as ciclofaixas de lazer da cidade, formando um total de 12,1 km. Com a ampliação, a ciclofaixa que vem do Parque da Cidade se estenderá até a Magalhães Neto - chegando à Otávio Mangabeira e depois passando por toda Avenida Paulo VI. A outra ampliação será da faixa que liga o Pelourinho até o Largo da Vitória.

Atualmente, Salvador possui três ciclofaixas de lazer: uma que liga o Parque da Cidade à Avenida Otávio Mangabeira (Orla); outra tem início no Terreiro de Jesus e segue até a Praça do Campo Grande; e a última que compreende uma faixa na orla da Barra/Ondina.

adblock ativo