Faroeste: Filho de desembargadora presa é exonerado da Seagri

Um dos alvos da Operação Faroeste, o assessor técnico na assessoria de planejamento e gestão da Secretaria estadual de Agricultura (Seagri), Arthur Gabriel Ramos Barata Lima, pediu a sua exoneração do cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, neste sábado, 19.

Lima é filho da desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que também é investigada pela operação sob acusação de vendas de sentenças.

Após cumprir prisão domiciliar até a última sexta-feira, 18, enquanto se recuperava de uma cirurgia na vesícula, Lígia será encaminhada ao presídio da Papuda, em São Paulo. Outro integrante da família detido na operação foi o juiz Rui Carlos Barata Lima Filho, filho de Lígia e irmão de Arthur.

