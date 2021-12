Farmácia tem boa parte destruída por incêndio em São Marcos

Uma farmácia teve parte destruída após ser tomada por um incêndio que começou no fundo do estabelecimento, localizado na rua Direta do bairro de São Marcos, na madrugada desta sexta-feira, 7.

O fotógrafo Antônio Cavalcante, também vizinho da farmácia, registrou o incêndio, que começou às 1h, com uma forte fumaça preta saindo do local. Outro morador do bairro, de prenome Albérico, teve a casa invadida por parte da fumaça e foi quem alertou os moradores e o dono da farmácia, identificado apenas como Djalma, sobre o ocorrido.

Logo o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe não chegou a tempo de evitar que o fogo se alastrasse e destruísse grande parte da farmácia. Não foi identificada nenhuma pessoa ferida no local.

Na manhã desta sexta-feira, uma equipe foi deslocada para isolar a área e realizar a perícia, que pode levar até 30 dias para apresentar o possível causador do incêndio.

adblock ativo