Farmácia pega fogo no bairro da Liberdade

A farmácia do Trabalhador, no bairro da Liberdade, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, 28. De acordo com a Secretaria de Segurança Público da Bahia (SSP-BA), um curto circuito no depósito de medicamentos provocou o incêndio no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. A farmácia estava fechada no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. A energia da unidade foi desligada para evitar um novo fogo.

