Farmácia é arrombada no Rio Vermelho

Uma farmácia da rede Drogasil foi arrombada na madrugada desta quarta-feira, 7, por volta das 4h30, na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, em Salvador. Quando os militares chegaram no local conseguiram prender um homem que estava com uma televisão roubado do comércio.

O suspeito foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por conta de ferimentos causados durante o acesso pela porta da farmácia. Após os cuidados médicos, ele foi levado para 7ª Delegacia Territorial (DT).

Momentos depois, moradores informaram à polícia que o comparsa do suspeito preso estava escondido na laje do empreendimento. Guarnições da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (12ª CIPM Ondina/Rio Vermelho) conseguiram localizar o segundo bandido, que foi preso e também foi levado para a 7ª DT.

