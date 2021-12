Farmácia é arrombada na avenida Sete de Setembro

Uma unidade da Drogaria São Paulo foi arrombada na madrugada desta quinta-feira, 8. A farmácia alvo dos criminosos fica na avenida Sete de Setembro, nas imediações do Colégio São Bento, no Centro de Salvador.

Há informações preliminares de que três homens cometeram o crime. Na fuga, os suspeitos deixaram sandálias no local do crime. Guarnições do 18ª Batalhão da Polícia Militar (18ª BPM/Centro Histórico) estão no local.

O caso foi registrado por volta das 3h30 na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

Esta a segunda farmácia arrombada dentro de 24h em Salvador. Na madrugada desta quarta, 7, a unidade da Drogasil, no Rio Vermelho foi invadida por dois criminosos. Um deles foi preso enquanto tentava sair do local com uma televisão.

O comparsa dele foi encontrado em cima da laje do empreendimento. Ele também foi detido. Os dois bandidos foram apresentados da 7ª Delegacia Territorial (DT).

Suspeitos deixaram sandálias no local do crime

