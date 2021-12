Farmácia é arrombada em Ondina

Uma farmácia foi arrombada neste domingo, 23, no bairro de Ondina. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), funcionários do comércio perceram o crime quando chegaram no estabelecimento por volta das 8h30.

Foram levados remédios e dinheiro. Uma viatura da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ondina-Rio Vermelho) foi para o local.

O crime aconteceu na avenida Adhemar de Barros, perto do monumento da gordinhas.

