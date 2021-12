Fanfarras animam o CAB em homenagem ao Dia do Professor

Estudantes integrantes de quatro fanfarras de escolas estaduais de Salvador realizaram um desfile pelas ruas do Centro Administrativo do Bahia (CAB), nesta sexta-feira, 14, em homenagem ao Dia do Professor, comemorado neste sábado, 15.

O desfile começou por volta das 14h, saindo da frente do prédio Secretaria da Educação do Estado (SEC) para percorrer ruas e avenidas do Centro Administrativo.

A atividade reuniu, de acordo com estimativas dos organizadores, aproximadamente 250 estudantes dos colégios estaduais Visconde de Mauá e Helena Matheus, localizados no bairro de São Cristóvão; do Colégio Estadual João Caribé, de São Thomé de Paripe (Cidade Baixa), e do Colégio Estadual Carlos Alberto Cerqueira, no bairro de São Caetano.

Também participaram da atividade lúdica e artística, estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão de Negócio e Turismo Navarro de Brito, do bairro da Lapinha.

Colorido

O desfile teve grande colorido e animação com a performance dos alunos, que desfilaram tocando instrumentos de sopro e percussão. As balizas – alunas que desfilam à frente dos conjuntos – deram um espetáculo à parte, arrancando aplausos de quem assistia.

