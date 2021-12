Famosa pela ladeira, rua do Curuzu será requalificada

Famosa internacionalmente por sua ladeira, a rua do Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, será totalmente requalificada. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta terça-feira, 6, pelo prefeito ACM Neto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a reforma terá um investimento de R$6,8 milhões e projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e pela Sotero Arquitetos, com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), as obras terão, a princípio, duração de nove meses.

"Não faremos aqui no Curuzu apenas uma requalificação urbanística. Não vamos mudar uma calçada, colocar somente o piso intertravado ou implantar equipamentos infantis e de descanso. O conceito é muito mais amplo. A soma dessas intervenções físicas que começamos a fazer aqui no Curuzu têm como objetivo criar um corredor cultural, tendo como marca a música, a raiz, a cultura, a tradição e a presença da negritude de Salvador", discursou o prefeito ACM Neto.

A rua de 1,1km de extensão vai ganhar na nova pavimentação em piso intertravado nas cores predominantes que representam a cultura do Ilê e do Curuzu: o amarelo e o vermelho. Essas também são cores presentes na fachada da Senzala do Barro Preto, sede do bloco, que tornou a rua tão famosa mundialmente, e da fantasia carnavalesca do bloco nascido na primeira metade da década de 1970.

O projeto prevê a instalação de marcos de acesso ao Curuzu, na avenida General San Martin e outro na estrada da Liberdade. Além disso, serão implantados parque infantil, espaços de convivência e novo paisagismo e mobiliário urbano. Entre os itens de mobiliário urbano que serão colocados estão lixeiras, floreiras, conjunto de mesas e bancos e área de jogos de tabuleiro.

Toda a fiação das empresas de telecomunicação e parte da rede de energia da Coelba serão subterrâneas, melhorando o aspecto visual para quem trafega pela rua ou mora no local. A iluminação passará ser em LED, mais potente e econômica, e as faixas de pedestre serão elevadas, oferecendo segurança e conforto para o pedestre que está nos passeios e precisa atravessar a rua. A escadaria da ladeira do Curuzu também será requalificada, com o uso de vermelho natural. Já o estacionamento ao longo da via será ordenado.

