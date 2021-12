Famílias serão retiradas de mais de 10 pontos de risco

Mais de dez pontos críticos foram identificados nesta terça-feira, 28, durante sobrevoo das áreas atingidas pela chuva em Salvador. De acordo com o governador Rui Costa, esses pontos precisam de intervenção urgente, já que há risco iminente de deslizamento de terra ou desabamento de imóvel. As famílias que vivem nessas áreas serão retiradas a partir da tarde desta terça.

O prefeito ACM Neto, que participou da coletiva com o ministro da Integração, Gilberto Occhi, e com o governador, disse que será decretada ainda hoje situação de emergência nas região mais perigosas. De acordo com ele, isso "facilita e acelera o trabalho do governo federal".

Rui Costa informou que os governos municipal, estadual e federal darão suporte para as famílias desabrigadas. ACM Neto o informou que há pontos de apoio para abrigar essas pessoas em São Caetano e Pau da Lima. Hotéis e pousadas também serão usadas em caso de necessidade, de acordo com o governador.

De acordo com Rui, o Exército vai ajudar na mudança dos bens das famílias desabrigadas, com o objetivo de garantir a preservação desses materiais. "Faço um apelo para que todas as famílias tenha compreensão, porque sempre há algum tipo de resistência para sair das suas casas. As pessoas se preocupam que os bens podem ser roubados. Então, homens e caminhões do Exército vão apoiar, se possível, no translado desses objetos. Queremos assegurar a vida (das pessoas em área de risco). Então, se necessário for, faremos a mudança".

Os imóveis em área de risco serão vistoriados. Caso sejam liberados, os proprietários retornarão após o período de chuva.

O ministro também informou que o Ministério vai enviar kits de apoio para os desabrigados. Governo estadual e municipal montaram centro de operação integrada no Parque Tecnológico, na avenida Paralela.



