Famílias são atendidas após desabamento de marquise em Periperi

As famílias que moram na região do bairro de Periperi, em Salvador, que houve o desabamento , que vitimou Sulivaldo dos Santos Menezes, de 48 anos, e feriu outras três pessoas, na noite deste domingo, 5, estão recebendo ajuda de equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

O resgate aconteceu na rua da Jaqueira e foi realizado pelo Corpo de Bombeiros com o apoio da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) para fazer o desligamento da energia do imóvel.

A Codesal, segundo o diretor geral do órgão, Sosthenes Macedo, teria realizado a vistoria e notificou os envolvidos.

“Percebemos que se trata de mais uma construção que não foi realizada com a devida perícia. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano já foi acionada para fazer a demolição das partes soltas e a Limburb, que vai retirar os escombros”, afirmou.

Já a secretária da Sempre, Juliana Portela, garantiu que os moradores da rua da Jaqueira vão receber apoio social da pasta.

“Será concedido o benefício eventual auxílio funeral além do suporte psicossocial e orientações às famílias”, declarou Juliana.

