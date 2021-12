Famílias prejudicadas começam a ser ressarcidas

Moradores da rua das Pedreiras, no Calabetão, que tiveram as casas afetadas por causa do grande volume de água que vazou da adutora foram ressarcidos parcialmente nesta quinta-feira, 2, pela CCR Metrô Bahia.

A assessoria da CCR informou que equipes da concessionária acompanharam as famílias na compra de móveis e eletrodomésticos na manhã desta quinta. Nos imóveis afetados, técnicos da concessionária fizeram a retirada de entulhos e reparos na parte física.

As famílias que não puderam permanecer nos imóveis foram levadas pela CCR Metrô Bahia para um hotel na região do Detran. "A gente foi hoje (quinta-feira) comprar os móveis. Não achamos tudo, mas eles (da CCR Metrô) disseram que vão comprar. Eu me sinto um pouco mais aliviada por ter minhas coisas de volta", afirmou a recepcionista Lucenilde da Silva, de 35 anos.

A secretária Lucijane Couto, 36, reclamou da falta de informação. "A Defesa Civil esteve aqui, mas nada foi passado para a gente. Queremos saber se é seguro ficar em casa, se nada foi comprometido", disse.

Determinação

Por meio de nota, o governo do estado informou que determinou à concessionária responsável pelas obras do metrô que garantisse o ressarcimento de todos os bens de imóveis afetados, localizados próximos à BR-324.

