Famílias de Alagados recebem escritura

Após vários anos residindo na região de Alagados de forma irregular, 1.491 famílias receberam neste domingo, 27, do governo do estado, as escrituras dos seus imóveis.

Com essa ação, cerca de três mil famílias da localidade passam a ter o imóvel regularizado, já que uma ação desse tipo foi realizada há um ano e meio, beneficiando 1,4 mil proprietários.

Os títulos de posse foram entregues pelo governador Jaques Wagner, em uma cerimônia realizada ontem pela manhã no Colégio Estadual Dalva Matos, no Lobato. Ele afirmou que outras mil escrituras serão concedidas aos moradores da região dentro de 40 dias.

Foram entregues escrituras para as famílias das comunidades de Joanes Centro-oeste (807), Joanes Leste (205), Alagados III (297), Novos Alagados (105), além de Vivendas do Uruguai (77).

A ação faz parte do Programa de Regularização Fundiária, do governo da Bahia.

Jaques Wagner estima que, somente em Alagados, ainda há um déficit de regularização de 2,5 mil imóveis, mesmo após a entrega das quatro mil escrituras nos oito anos de governo petista.



"Apesar desse déficit, essa é a maior entrega de escrituras urbanas de Salvador", disse Wagner. Para ele, esse tipo de ação, além de dar segurança, eleva a autoestima dos beneficiários.

"O cidadão percebe que não está largado no mundo. Esse é um trabalho fundamental na Bahia, um dos piores estados do Brasil nessa questão de regularização", disse.

Comemoração

Vizinhos e residentes de Alagados há décadas, os aposentados Edmundo Souza Barreto, 72 anos, e Regina Amaral Oliveira, também de 72 anos, comemoravam o recebimento da documentação.

"Isso é muito importante, pois, sem a escritura, essa casa não seria nossa. Agora que tenho o documento dela, pode surgir uma oportunidade, posso fazer um financiamento", disse Edmundo, que vive com a esposa há 22 anos no imóvel.

Regina mora há 34 anos na mesma casa com o esposo, a filha e o genro. "Há muito tempo que eu vinha lutando por isso. Estou satisfeita. Essa casa, agora, ficará para os meus filhos e netos", disse a aposentada.

Conquista

Segundo o membro da gestão da Rede Cammpi, que reúne 48 associações de moradores da Cidade Baixa, Reginaldo Bonfim Filho, as escrituras são o resultado de uma luta de décadas da comunidade.

"As pessoas que estão recebendo as escrituras aqui são oriundas das palafitas. Faltava o estado reconhecer que elas são donas das suas casas. Isso é resultado de uma luta histórica, de décadas, de associações e indivíduos, alguns até já morreram, que sonhavam em receber a titularidade", disse.

adblock ativo