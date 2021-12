Famílias de Alagados IV e V recebem 100 casas próprias

Antes mesmo de receber as chaves, a recicladora Bárbara da Cruz, 76, guardava a porta do apartamento 002 no bloco 14 na comunidade de Alagados, no bairro do Uruguai, onde 100 unidades habitacionais foram entregues nesta segunda-feira, 21

Cantada em verso e prosa pelo grupo Paralamas do Sucesso, a Favela da Maré, onde as palafitas estão quase extintas, recebeu cerca de

R$ 7,5 milhões de investimentos do governo estadual. Com as moradias, chegaram serviços de infraestrutura, urbanização, saneamento e áreas de lazer.

Moradora local há 18 anos, Bárbara lembra dos tempos em que vivia nas palafitas sobre as águas da Baía de Todos-os-Santos. Agora, a ex-empregada doméstica deverá ocupar o imóvel de cinco cômodos com uma filha, uma neta e um bisneto.

"Há muito tempo, esperava ter uma casa decente. Minha vida sempre foi dura. Morei em casa de família, e tem patroa que trata bem, outras não", lembrou. "Quando comprei meu barraco, era palafita. Como é que não vou ficar feliz?", indagou a idosa.

O motorista Robson Ferreira, 22 anos - filho da pescadora Dilsa Barbosa, 49 -, é outro contemplado pelo programa de moradia, para alegria da mãe. "Eu mesma fiz a vistoria. Os imóveis são lindos. Bem ventilados. Cabe, agora, conservar", disse ela, sorridente.

Rui Costa entregou casas nesta segunda-feira, 21 (Foto: Manu Dias | GOVBA)

Homenagem

A entrega dos imóveis foi realizada em solenidade que contou com o governador Rui Costa. O chefe do Executivo baiano ainda foi homenageado por grupos artísticos locais, visitou apartamentos e ouviu apelos diversos da comunidade.

Ele assegurou que a construção de residências no local deve continuar, acompanhada de investimentos em infraestrutura, urbanismo, pavimentação e saneamento básico: "Não existem mais palafitas, mas ainda há casas precárias. Essas pessoas precisam de moradia decente".

Rui lembrou que, em agosto de 2015, o governo entregou outros 72 imóveis para famílias da localidade conhecida como Baixa do Petróleo, também em Alagados. A ação fez parte de uma reparação às famílias, cujas palafitas onde viviam foram afetadas por incêndio.

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), Carlos Martins, está prevista a construção de mais 420 unidades habitacionais em Alagados, que se somarão ao total de 213 imóveis já entregues.

"O investimento total, aqui, só em habitação, é de R$ 53 milhões. Além disso, tem todo um conjunto de infraestrutura e urbanismo para melhorar a qualidade de vida das pessoas", disse. "Um dos diferenciais é que todos os moradores já vão receber as escrituras dos imóveis", concluiu.

