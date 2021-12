Famílias aproveitam feriado de Natal para passear no zoo

Teve família que decidiu passear no jardim zoológico de Salvador durante o feriado do Natal. Durante a manhã desta sexta-feira, 25, adultos e crianças chegavam para passear e ver os animais.

A recepcionista Maria São Pedro, 30 anos, veio de Riachão do Jacuípe (a 191 km de Salvador) passar o Natal com a família e decidiu levar os filhos, Caio Anderson, 8, e Estefani Cerqueira, 10 anos, para visitar os animais pela primeira vez.

A recepcionista contou que optou por levar os filhos para passear no zoológico, pois é importante que as crianças conheçam os animais. "Além de ser um programa diferente do que a gente está acostumado a fazer, é importante que os meus filhos conheçam e aprendam sobre as especies", disse.

A pequena Clara Amorim, 1 ano, ficou encantada ao ver o pavão de asas abertas. A reação dela emocionou os pais, que contaram que é a segunda vez que visitam o local, mas a primeira em que um animal despertou alegria na criança. "Clarinha tem medo de animais, mas não quer desgrudar mais do pavão", disse a mãe de Clara, Juliana Amorim, 27.

Os gêmeos Caio Andrade e Beatriz Andrade, de 6 anos, sempre visitam o local. Caio prefere passar horas admirando a onça-pintada, enquanto Beatriz prefere olhar a zebra. "Gosto muito da zebra; se eu pudesse, levaria ela para minha casa", contou Beatriz.

Vendas

O vendedor ambulante Carlos Augusto, 53, vende sorvete no local há 10 anos e contou que as vendas ficam melhores aos domingos e feriados. "Por a entrada ser gratuita e o local ser acessível, sempre consigo vender a minha mercadoria, pois sempre tem gente", comemorou.

O jardim zoológico da capital possui 250 mil metros quadrados de área verde, cerca de 1,6 mil animais - 90% são da fauna brasileira. O parque fica no bairro de Ondina e funciona de terça a domingo (inclusive feriados), das 8h30 às 17h, com entrada gratuita.

adblock ativo