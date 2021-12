Famílias afetadas por deslizamento receberão benefícios

Seis famílias afetadas pelo deslizamento de terra, na localidade do Barro Branco, na avenida San Martin, em Salvador, nesta quarta-feira, 4, receberão benefício a partir da próxima segunda, 9, no valor de R$ 300 mensais.

Os moradores tiveram que deixar os imóveis após o rompimento de uma tubulação de água que comprometeu a estabilidade da encosta. Ninguém ficou ferido, mas duas residências tiveram danos em suas estruturas e outros quatro correm risco.

A área afetada fica logo acima da obra de contenção iniciada em outubro passado, quase seis meses depois do deslizamento de 27 de abril de 2015.

Auxílios

Em nota, a prefeitura informou que trabalha para minimizar os danos causados pela chuva, por meio das secretarias de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), Defesa Civil, Limpurb e Superintendência de Conservação e Obras Públicas.

Por conta do deslizamento, prossegue o comunicado, os órgãos estudam remover as famílias, que irão receber benefícios sociais, assim como outras ações para prestar auxílios imediatos aos moradores da área afetada.

A Semps enviou uma equipe para fazer o cadastramento das famílias no Aluguel Social, segundo o texto. As que forem notificadas pela Codesal para deixar os imóveis serão encaminhadas à Semps para o cadastro socioeconômico e recebimento do benefício no "menor prazo possível".

Conforme o comunicado do órgão, 120 famílias na localidade estão com o benefício do auxílio-moradia ativo, "com pagamento regular e sem atrasos". A Semps informa ainda que, em caso de perda de móveis e eletrodomésticos, o auxílio emergência também será concedido.

A prefeitura informou também que 15 famílias serão indenizadas pela desapropriação dos imóveis que abriram espaço para os obras de contenção. Sete delas já teriam chegado a um entendimento com a Secretaria Municipal da Fazenda, de acordo com a nota.

Reparos

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), também por nota, informou que concluiu às 17h30 os reparos em tubulação na rua Boa Vista, no Alto do Peru.

adblock ativo