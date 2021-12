Familiares voltam atrás e reconhecem corpo de vítima de desabamento

Familiares de Alan Pereira dos Santos, de 31 anos - uma das vítimas do desabamento do prédio de três andares no Alto de São João, em Pituaçu -, voltaram atrás e confirmaram que o corpo retirado dos escombros pertence a ele. O acidente aconteceu às 6h10 desta terça-feira, 13, após as chuvas que atingiram Salvador durante a madrugada, e deixou quatro mortos.

O corpo de Alan foi o segundo a ser resgatado do local do desabamento, após a retirada do seu sobrinho, Robert Pereira, de 12 anos. Familiares e moradores da localidade chegaram a afirmar que o corpo não pertencia à vítima.

"Muitas informações chegam desencontradas. O DPT está fazendo essa parte e vai passar para a gente a identificação desta vítima. Em cenários como este, as vítimas são projetadas e há deformação do corpo, que pode ficar irreconhecível", explicou o major Ramon Dieggo, coordenador da operação de salvamento.

Por meio de sua assessoria, o Instituto Médico Legal (IML) afirmou que a informação sobre a identidade dos corpos só vai ser confirmada após a perícia do órgão.

