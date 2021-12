Familiares suspeitam que lutadora morta em Piatã namorava policial

Familiares da lutadora de Jiu-Jitsu Aline Lima Simas, 17 anos, assassinada com 12 tiros na madrugada desta segunda-feira, 30, em Piatã, suspeitam que a vítima estava em um relacionamento com um policial. A informação foi revelada durante o sepultamento do corpo da adolescente na manhã desta terça-feira, 31, no Cemitério Municipal de Itapuã, em Salvador.

Aline foi morta com tiros à queima-roupa na rua da Gratidão, em frente à ONG Renovação, onde ministrava aulas de Jiu-Jitsu para crianças da comunidade. O assassino ainda levou a bolsa da vítima com celular, documentos e outros pertences.

Segundo informações de familiares, a suspeita do namoro com o policial se deve ao fato de que a jovem participava de cursos oferecidos na Base Comunitária da região, facilitando a aproximação com o agente, que seria casado e não teria aceitado a gravidez da vítima.

Segundo informações de familiares, a suspeita do namoro com o policial se deve ao fato de que a jovem participava de cursos oferecidos na Base Comunitária da região, facilitando a aproximação com o agente, que seria casado e não teria aceitado a gravidez da vítima.

“Ela começou a namorar escondido. Recentemente, soubemos que ela estava grávida. Ela contou para um parente que o rapaz não queria a criança e teria oferecido dinheiro e medicamentos para ela abortar. Como ela não aceitou, o pior aconteceu”, destacou um parente que, por receio, não quis se identificar.

A Polícia Civil informou que não descarta a possibilidade de execução. Segundo testemunhas, a vítima teria sido alvejada por um homem em uma motocicleta. Testemunhas que estiveram no local após a morte da jovem também informaram que a cena do crime teria sido modificada antes da chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo eles, as cápsulas das balas utilizadas no crime foram retiradas do local.

Sepultamento

A cerimônia, iniciada com um culto evangélico por volta das 11h, foi marcada por muita comoção de amigos e familiares da vítima, que exigiam justiça. "Este crime bárbaro não ficará impune. Se a justiça dos homens não funcionar, a de Deus vai agir", afirmou o pastor que celebrou o culto.

Segundo um amigo de Aline, identificado como Alexandre, a jovem também fazia parte do time de vôlei do qual ele é treinador. O grupo havia se classificado para a final dos Jogos Estudantis da Rede Pública, que será disputada no dia 21 de novembro, na Arena Fonte Nova.

