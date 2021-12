Familiares reconhecem policial envolvido em morte de criança

O policial militar Adailton Teixeira Melo, de 36 anos, foi reconhecido na tarde desta quarta-feira, 20, por testemunhas e familiares do garoto Jeferson Henrique Ramos Freitas, de 9, morto no dia 7 de maio, durante tentativa de assalto a um mercadinho do bairro de Pero Vaz.

Adailton trabalhava há um ano como segurança do estabelecimento e foi detido após se apresentar espontaneamente à polícia e ter o mandado de prisão cumprido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um revólver calibre 38 que era utilizado por ele foi apreendido e encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Adailton era lotado na 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Paripe) e está preso na Coordenadoria de Custódia Provisória, do Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas.

Segundo informações da Polícia Civil, outros três assaltantes envolvidos no caso são procurados. Dez pessoas já foram ouvidas no DHPP e a polícia aguarda o resultado dos exames periciais e o depoimento de mais uma testemunha para concluir o inquérito.

O caso

Jeferson foi morto com um tiro na cabeça quando voltava da escola e passava próximo ao mercadinho, na Rua 1º de Março, no momento do assalto. Ele tentou se esconder, mas, durante a perseguição aos assaltantes, foi baleado. Um idoso de 64 anos e a irmã do garoto também foram atingidos.

Após a confirmação da morte, a família resolveu doar os órgãos de Jeferson. "Nós resolvemos doar porque outras pessoas vão precisar. Temos que sempre ajudar o próximo. A gente perde e os outros ganham", disse o pai.

