Familiares realizam passeata pela morte de irmãos em Ondina

Uma passeata pedindo justiça pela morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, organizada pelos próprios familiares, está prevista para as 15h deste sábado, 2, no Farol da Barra. Segundo informações da página "Justiça - Emanuel e Emanuele" no Facebook, a caminhada será do farol ao local onde ocorreu o acidente, em Ondina.

A página no Facebook já conta com 33.556 seguidores, que pedem justiça para o caso dos irmãos.

Os irmãos morreram no último dia 11 de outubro, após uma suposta discussão de trânsito. Na época, o carro da médica Kátia Vargas bateu no fundo da moto conduzida por Emanuel. Segundo informações da titular da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), Jussara de Souza, a médica perseguiu os jovens até provocar a colisão.

No último dia 17 de outubro, a médica Kátia Vargas saiu do Hospital Aliança e foi para levada para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde permanece presa.

No momento, a médica está sem defesa. O advogado Vivaldo Amaral anunciou que não está mais à frente do caso nesta sexta-feira, 1º. Ainda não há informações sobre quem vai ocupar o lugar dele.

