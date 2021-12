Familiares protestam e pedem prisão de suspeito de morte de adolescente

Oito dias após a morte de Andreza Victória Santana da Paixão, 15 anos, familiares da jovem protestam nesta terça-feira, 25, em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), na Pituba. Eles pedem agilidade na prisão do suspeito Adriel Montenegro dos Santos, 21 anos, ex-namorado da vítima.

Um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele, mas o jovem continua foragido. A polícia alega que continua fazendo buscas, mas ainda não localizou o rapaz, que é filho de um policial militar.

Uma faixa erguida pelos manifestantes traz o questionamento: "Será que o assassino de Andreza vai ficar em pune porque é filho de polícia (sic)?". O ato tem o apoio do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca), que pede "não matem nossas crianças!".

Andreza foi morta na casa do ex-namorado (Foto: Reprodução | Facebook)

Crime

O corpo de Victória foi encontrado na casa do suspeito. Ela foi baleada na nuca e chegou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A polícia suspeita que Adriel não aceitava o fim do relacionamento de 2 anos com a adolescente. No dia do crime, ele encontrou com a garota no colégio e foram caminhando para a casa dele.

