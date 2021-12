Familiares protestam após morte de homem na praia da Paciência

Os amigos e familiares do estudante do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Ufba) que morreu no último dia 19 irão realizar um protesto nesta quarta, 26, solicitando à Prefeitura de Salvador melhorias do serviço Salvamar. Herber Samuel, 37 anos, foi vítima de afogamento na praia da Paciência, localizada no bairro do Rio Vermelho.

A ação será realizada no mesmo local onde ocorreu o incidente, às 17h. Os familiares e amigos farão uma caminhada em silêncio, utilizando roupas brancas, faixas de protesto e flores para serem jogadas ao mar. Além disso, o grupo irá entregar uma carta que solicita à prefeitura a toma de providências. A ONG Paciência Viva também participará.

