Familiares pedem justiça durante missa dedicada a Léo Moraes

Familiares e amigos do produtor Leonardo Moraes, morto no dia 13 de julho, pediram justiça durante a missa de 30 dias de morte do jovem, realizada neste sábado, 17. O desejo foi estampado em blusas usadas pelos presentes com a frase "Sem justiça não há paz" e na faixa, que dizia: "Não é justo perdermos quem amamos por culpa da omissão do poder público. Queremos paz, segurança e justiça! Léo Moraes, te amamos".

Leonardo foi morto durante briga em bar no Imbuí (Foto: Reprodução)

Durante a missa, que aconteceu na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Imbuí, o pai do produtor, Carlos Anibal, disse que a família estava mais tranquila com a decretação da prisão preventiva do policial civil Jansen Alves do Nascimento, acusado de atirar em Leonardo, que é primo da cantora Ju Moraes. Mas reforçou que os familiares esperam que a prisão não seja relaxada com um habeas corpus.

Após a missa, os parentes do jovem seguiram para o Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, onde o corpo de Leonardo foi enterrado, para rezar pelo jovem.

Leonardo e Lucar Urpia de Almeida, de 19 anos, foram baleados durante uma briga em um bar da praça do Imbuí.

