Familiares fazem passeata por filhas de líder da "Katiara" desaparecidas

Familiares e amigos das duas crianças que estão desaparecidas deste a última sexta-feira, 28, realizaram uma passeata na manhã desta quarta-feira, 3, no final de linha do bairro de Valéria. Eles tentam localizar Sofia, 1 ano, e Luna, 5 anos, que estão sumidas desde o assassinato dos seus pais.

As meninas são filhas de Robson Luiz Gomes Lima, 32, apontado como um dos líderes da facção criminosa "Katiara". Ele foi encontrado morto na zona rural do município de Pedrão (a 124 quilômetros de Salvador).

A mulher dele e mãe das meninas, Juliana Conceição, 23 anos, também foi morta, além do motorista do carro da família.

Os corpos do condutor e de Juliana foram encontrados, no sábado, 29, dentro do carro, um Eco Sport prata alugado. Já o corpo de Robson foi encontrado por parentes dentro de uma mata, no domingo, 30.

A suspeita é que as crianças estivessem com eles. Contudo, não há pistas da localização delas.

Manifestação

Para chamar atenção para o desaparecimento das crianças, familiares e amigos realizaram a passeata. O ato foi pacífico e não afetou o trânsito, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

