Familiares e amigos se despedem do vereador Irmão Lázaro

O vereador pelo PL, ex-deputado federal, ex-vocalista do Olodum e pastor evangélico Irmão Lázaro foi enterrado no fim da tarde deste sábado, 20, no Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. O sepultamento foi restrito a familiares.

Ele morreu na noite de sexta, 19, após ficar internado por quase um mês em UTI de hospital de Feira de Santana (distante a 109 km da capital baiana), por complicações causadas pela Covid-19.

De acordo com familiares, Irmão Lázaro tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus no dia 15 de fevereiro e, desde então, fazia o tratamento em casa.

No entanto, no dia 22 de fevereiro, ele sentiu desconforto, febre e procurou o médico. Ao chegar no hospital, foi comprovado que ele estava com metade dos pulmões comprometidos e ele ficou internado em um leito clínico. Três dias depois, ele precisou ser transferido para UTI.

Eleito vereador, Irmão Lázaro era um cantor gospel de sucesso reconhecido em todo o Brasil. Foi deputado federal eleito em 2014, empossado como secretário municipal de Relações Institucionais de Salvador em 2016, e candidato a senador em 2018, quando obteve 1.830.581 votos no estado, sendo 359.419 na capital. Lázaro mantinha um centro de recuperação de dependentes químicos desde 2011.

CMS decreta luto

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Geraldo Júnior (MDB), decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Irmão Lázaro.

“Irmão Lázaro tinha muita vontade de trabalhar como vereador, principalmente em prol dos dependentes químicos e das pessoas em situação de vulnerabilidade social, que moram nas ruas. Sua trajetória é um exemplo humano de superação. De como uma pessoa pode seguir o caminho sob as bênção de Deus e praticar o bem ao próximo”, frisou Geraldo Júnior.

O prefeito Bruno Reis (DEM) divulgou nota de pesar. “Estávamos torcendo juntos, fazendo orações em público ou em segredo, sempre pedindo a Deus pela sua recuperação, que infelizmente não veio”, relatou.

adblock ativo