Familiares e amigos se despedem de Leonardo Moraes

O jovem Leonardo Moraes de Almeida, 33 anos, morto após uma discussão com um policial civil foi enterrado na tarde desta quarta-feira, 17, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Ele morreu na terça-feira, 16, no Hospital Roberto Santos. Os familiares de Leonardo pediam Justiça e se mostravam suspresos com a morte repentina do rapaz, que era tido como uma pessoa tranquila.

"Estamos nos sentindo uma sensação de insegurança que atinge o Brasil inteiro. Espero que a morte dele não tenha sido em vão", disse a cantora Ju Moraes, prima de Leonardo, durante o enterro.

O policial civil Jansen Alves Nascimento, 39 anos, que atirou em Leonardo e em Lucas Urpia de Almeida, de 19 anos, já está preso. Lucas ficou internado até segunda-feira, 15, quando recebeu alta. A confusão foi no sábado, 13, em um bar no Imbuí.

