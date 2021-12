Familiares e amigos se despedem de Britto Cunha

Familiares, amigos e colegas de profissão se despediram nesta segunda-feira, 12, do jornalista Antônio Maria Britto Cunha, que morreu na noite de domingo, 11, aos 79 anos, vítima de uma infecção respiratória. Ele lutava contra uma doença renal crônica e apresentou a infecção há cerca de dez dias.

O corpo do jornalista foi cremado em cerimônia realizada durante a manhã, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

"Ele era muito competente e querido. Foi um dos meus mestres no jornalismo e ensinou muita gente", ressaltou a jornalista Sônia Araújo, produtora do Jornal Massa, do grupo A TARDE.

Foi no Jornal A TARDE que Britto Cunha passou grande parte de sua carreira. Profissional respeitado e admirado pelos colegas, ele trabalhou no Espaço do Leitor e foi um dos fundadores da sucursal de Barreiras.

O jornalista deixa esposa, quatro filhos e seis netos.

