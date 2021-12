Familiares e amigos protestam contra morte de irmãos

Familiares e amigos dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, mortos em um acidente no bairro de Ondina, realizaram uma caminhada neste sábado, 14, na Orla de Salvador, para pedir que a médica Kátia Vargas, de 45 anos, vá a júri popular.

O ato, que contou com a participação de cerca de 40 pessoas, teve início na frente do Barravento, na Barra, pouco antes das 16h. Por volta das 17h20, eles chegaram ao local da tragédia, em Ondina.

Emanuel e Emanuelle morreram no dia 11 de outubro, após uma discussão no trânsito com a oftalmologista, acusada de ter provocado a queda da moto.

"O objetivo é pedir que ela vá para juri popular e chamar a atenção para termos mais tolerância no trânsito, evitando novas tragédias", disse a mãe dos irmãos, Marinúbia Gomes, durante a manifestação deste sábado.

Depoimento

Em depoimento realizado na última terça-feira, 12, no Fórum Criminal de Sussuarana, a médica Kátia Vargas informou que não teve colisão entre seu carro e a moto dos irmãos, mas não se lembra do momento exato do acidente. Afirmou que não houve discussão e não quis ver os vídeos divulgados pela imprensa, de câmeras de segurança da região, que mostram o acontecimento.

Na próxima semana, o juiz decidirá se irá ocorrer júri popular e se a médica permanecerá presa. Independentemente da decisão do juiz, ainda tramita no Superior Tribunal Federal (STF) um pedido de habeas corpus em prol da médica.

adblock ativo