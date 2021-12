Familiares e amigos de dançarino morto em casa de show fazem protesto

Familiares e amigos do ex-dançarino Marcelo Tosta, que foi morto dentro do Coliseu do Forró, fizeram um protesto em frente à casa de shows, no bairro de Patamares, em Salvador, na manhã deste sábado, 7. A manifestação foi pacífica e o grupo também fez uma oração em frente ao local.

Um dos suspeitos do crime, Ricardo Luiz Silva da Fonseca, que é guarda municipal e teria sido o autor dos disparos que matou Marcelo, continua foragido. O suspeito está de férias da corporação até o dia 31 de janeiro. A Guarda Municipal informa que se ele não retornar ao trabalho depois das férias terá faltas, suspensão do salário e haverá abertura de processo administrativo disciplinar por abandono do emprego.

Outro guarda municipal Naílton Adorno do Espírito Santo, suspeito de ser coautor do homicídio foi transferido para o Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, na manhã da quinta-feira, 5. Ele estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) porque foi baleado na perna durante a confusão no Coliseu do Forró.

