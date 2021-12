Familiares de pessoas com deficiência fazem ato no CAB

Familiares de pessoas com deficiências fizeram um ato público nesta segunda-feira, 21, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Eles se concentraram em frente à Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).

A manifestação reivindica os direitos educacionais das pessoas com deficiência. O grupo levou cartazes pedindo uma seleção emergencial por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

