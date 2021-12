Familiares de menino morto em piscina serão ouvidos na sexta

A polícia vai ouvir nesta sexta-feira, 17, os familiares do menino João Vitor Santos de Queiroz, de 5 anos, que morreu após se afogar na piscina do hotel Bahia Othon Palace, localizado na Avenida Oceânica, no bairro de Ondina, em Salvador. O corpo da criança foi enterrado nesta quarta, 15, no cemitério Bosque da Paz.

Os familiares do garoto vão prestar depoimento na 7ª Delegacia Territorial (DT), no Rio Vermelho. As investigações sobre o ocorrido tiveram início nesta quarta, segundo informou a delegada Acácia Nunes.

Pela manhã, uma equipe da Polícia Civil foi enviada ao hotel para solicitar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e verificar as condições de segurança da piscina onde o menino se afogou.

"Constatamos que não existem câmeras que alcancem área da piscina. Então, os agentes colheram relatos e apontaram algumas pessoas que podem ajudar na investigação", disse a delegada, em entrevista ao Jornal A TARDE.

Ainda de acordo com a investigadora, somente após o depoimento dos familiares e funcionários do hotel será possível divulgar novas informações sobre o caso.

Acidente na piscina

João Vitor se afogou na tarde de terça-feira, 14. O menino, segundo apurou a equipe de reportagem, estava na piscina de crianças da área recreativa do hotel, mas depois passou para uma piscina de adultos, quando se afogou, por volta das 12h30.

Conforme informou, em nota, o Bahia Othon Palace, o menino de cinco anos não era hóspede e participava com familiares de um evento no salão de convenções. O hotel também informou que a criança estava sozinha quando pulou de roupa na parte mais funda da piscina.

"Imediatamente, nosso salva-vidas identificou a situação, retirou da água a criança, que naquele momento se encontrava sozinha, e prestou os primeiros socorros ainda na beira da piscina. Em paralelo, funcionários da recepção acionaram a ambulância do Samu", informou a direção do hotel.

A equipe do Samu foi enviada para o local e encontrou João Vitor já inconsciente ao lado da piscina, após sofrer uma parada cardíaca. Ainda no hotel, os médicos tentaram reanimar a vítima, que chegou a retomar os batimentos cardíacos. No entanto, a criança teve uma segunda parada cardíaca a caminho do Hospital do Subúrbio e morreu.

A família de João Vitor é natural da cidade de Ribeira do Pombal (distante a 254 km de Salvador), no interior da Bahia.

adblock ativo