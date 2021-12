Familiares de Leonardo Moraes protestam no Imbuí

Familiares, amigos e conhecidos de Leonardo Moraes de Almeida, assassinado aos 33 anos por um policial civil durante uma briga no último dia 13, realizaram uma manifestação na tarde deste domingo, 21, no bairro do Imbuí, em Salvador. No ato público, iniciado às 13h, o grupo pediu paz e cobrava justiça pela morte de Leonardo. Segundo a polícia, ele foi baleado pelo policial Jansen Alves Nascimento, 39, na barraca Bartequim, no Imbuí, e morreu, dia 16, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).Cerca de 120 pessoas, portando balões brancos e camisetas estampadas com a foto da vítima e frases pedindo punição ao homicida, se reuniram em frente ao local onde ele foi baleado.

O pai de Leonardo, o médico Carlos Aníbal Torres de Almeida, disse estar muito abalado: "Essa é uma manifestação realizada pelos colegas e amigos do meu filho, que era uma pessoa muito querida. Eu fui pego de surpresa. Então montamos essa manifestação para pedir justiça e segurança no País todo e aqui no Imbuí, onde Leonardo foi criado".



Eles se reuniram em frente à barraca Bartequim e avançaram para a rua das Araras, deixando apenas uma pista livre, solicitando aos motoristas que buzinassem em sinal de apoio à manifestação. "A Justiça está tomando conta do caso. A polícia pediu para que não entrássemos em detalhes e estamos obedecendo", falou a prima de Leonardo, Taís Moraes.



"A família não deseja vingança. Só queremos paz. Viemos pedir por justiça, segurança e que os policiais corruptos paguem, porque, infelizmente, isso suja o nome da corporação, pois são pessoas honestas e íntegras e estão aqui para nos defender", explicou Taís.

O policial Jansen, que atirou em Leonardo - e também feriu à bala Lucas Urpia, 19, que já recebeu alta -já tinha sido indiciado em inquérito por se envolver em briga com um motorista de ônibus há dois anos. Ele teve a prisão decretada no último dia 16. Em depoimento, o policial que é da 2ª Delegacia Territorial (2ª DT - Liberdade) disse que não estava trabalhando quando o fato aconteceu, e que participava de um aniversário no Imbuí. Ele teve a pistola apreendida e responderá a novo inquérito administrativo, com penas que vão desde suspensão até a expulsão.

