Familiares de garoto atropelado protestam na Vasco da Gama

Familiares do garoto de 11 anos, que foi atropelado por um ônibus nesta quarta-feira, 7, protestam na via exclusiva da Avenida Vasco da Gama, onde aconteceu o acidente. Juan Almeida Silva estava indo para a escola quando foi atingido pelo veículo ao tentar atravessar a pista.

O menino sofreu uma forte pancada na cabeça e foi levado o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre seu estado de saúde. "Ele estava no meio-fio, quando o sinal fechou e ele foi passar, mas o motorista veio com pressa e atropelou meu sobrinho", conta Ana Meire Garcia.

Revoltados, amigos e familiares do garoto fecharam a via exclusiva. A tia do menino reclama dos acidentes na via. "Antes dessa pista não tinha acidente, agora é acidente direto. Várias crianças precisam atravessar para ir para escola que fica do outro lado. Não poderia colocar uma passarela?", questiona Ana Meire.

O protesto impede a passagem de ônibus no sentido Lapa, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Outras ocorrências - Esse é o segundo atropelamento envolvendo ônibus nesta quarta. Um homem, de 46 anos, que não foi identificado, ficou ferido após ser atingido por um veículo da Transol no Corredor da Vitória. Também não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os ônibus da Transol e da Rio Vermelho, que atingiu o garoto, foram levados para o pátio da Transalvador.

adblock ativo