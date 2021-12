Familiares de estudante morto planejam protesto para quinta

Os familiares e amigos de Itamar Ferreira Souza estão planejando um protesto contra a morte do estudante, cujo corpo foi encontrado em uma fonte da praça do Campo Grande no último sábado, 13.

A manifestação é organizada por meio das redes sociais e deve ser realizada nesta quinta-feira, 18, às 15h, no Campo Grande. Durante o ato, os participantes pretendem chamar a atenção da sociedade para os casos de violência contra homossexuais e pedem o maior empenho da polícia na prisão dos criminosos.

As três irmãs do estudante, Robenice, Geovana e Carla Ferreira Souza, começaram um movimento para pedir punição de acordo com o rigor da Lei aos criminosos. Três deles já foram identificados e presos pela polícia.

As irmãs de Itamar pediram apoio ao Grupo Gay da Bahia (GGB) e foram recebidas pela vereadora Fabíola Mansur (PSB), na Câmara Municipal de Salvador. Nesta terça, os vereadores realizaram um minuto de silêncio em memória das vítimas de violência por conta da homofobia.

A família do estudante e o GGB pedem que, durante a manifestação, os participantes se vistam de branco e levem flores em homenagem a Itamar. O protesto contará com um recital de poesia. Flores e velas serão acessas no local do crime. Na ocasião, as irmãs do estudante vão enlaçar as árvores do local com tecidos nas cores preto, vermelho e branco. De acordo com o GGB, as cores representam o luto, o sangue derramado e a paz.

