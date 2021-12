Familiares de estudante clamam por justiça

Amigos e familiares do estudante Kaique Abreu, 22 – morto no último dia 9, após ser agredido quando retornava do Carnaval –, se reuniram, na manhã deste domingo, 25, em uma caminhada para pedir o fim da violência.

Com faixas, cartazes e vestidos com camisas que estampavam a mensagem para quem tem fé, a vida nunca tem fim, os participantes caminharam da rua Manoel Barreto, no bairro da Graça, local onde o jovem foi agredido, até o Farol da Barra.

O ato atraiu também pessoas que residem em outras ruas da Graça. Da sacada dos edifícios, os moradores estendiam nas janelas lençóis e toalhas da cor branca, simbolizando a paz.

Ainda no local do ato, os familiares deitaram na via principal e permaneceram em silêncio durante um minuto, como forma de pedir por justiça. Logo em seguida, uma oração foi realizada em memória de Kaique.

Segundo a tia do estudante, Patrícia Moreira, a mobilização teve como objetivos pedir paz e proteção para os jovens. “O nosso propósito é mobilizar a sociedade e os órgãos competentes para ajudar. Sabemos que já ajudaram, mas ainda não é o suficiente. Por isso, estamos pedindo paz no geral, e que a justiça seja feita como realmente ela deve ser feita”, disse.

Durante a caminhada, mensagens de solidariedade eram direcionadas aos familiares do jovem. A manifestação chamou atenção, ainda, para a importância da doação de órgãos. Após a confirmação da morte cerebral de Kaique, a família dele autorizou a doação dos órgãos. Cerca de cinco pacientes, que aguardavam na fila de transplante, receberam o dois rins, o fígado e as duas córneas do jovem.

“Foi uma iniciativa da própria família, sabemos que essa atitude gera novas vidas e isso é muito gratificante, pois um ser está dependendo de um órgão de outro ser bom”, relatou a tia de Kaique, muito emocionada.

Mobilização

Chegando no Farol da Barra, os familiares convidaram a todos que estavam no local para participar de um ato simbólico. Nesse momento, dezenas de bolas brancas foram soltas ao vento, com frases que diziam Viva Kaique'. Em seguida, um círculo foi formado em frente ao Farol, onde foi proferida uma nova oração em memória do estudante.

Kaique morreu depois de ser agredido quando voltava do circuito Barra-Ondina, na madrugada do dia 9. Ele saiu da casa de um amigo, na Graça, às 23h30, acompanhado de quatro pessoas. O estudante se perdeu na multidão, por volta de 3h, decidiu voltar para casa.

A menos de 500 metros destino, ele foi surpreendido com um soco no rosto. Quando caiu, levou um chute do agressor, o pintor Edson Rodrigues dos Santos, 27, que foi preso. Kaique ficou internado por cinco dias mas não resistiu.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

