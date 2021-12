Familiares de Davi Fiúza e vereadores se reúnem nesta terça

A família do adolescente desaparecido Davi Fiúza, 16 anos, reúne-se com os vereadores que fazem parte da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 14h desta terça-feira, 18.

A reunião não faz parte da sessão oficial da Câmara, mas a intenção é que tenha o maior número possível de vereadores e das organizações da sociedade civil, que fazem parte da luta por respostas sobre o sumiço de adolescente.

"O grande objetivo da reunião é aprovar um documento com a solicitação de um encontro entre os familiares e o governador Jaques Wagner", afirmou o vereador e presidente da Comissão, Hilton Coelho (PSOL)

A família tem cobrado das autoridades um parecer sobre o caso e mais informações sobre o andamento da investigação. De acordo com Hilton Coelho, vários movimentos sociais também têm participado do movimento que pede mais detalhes sobre o desaparecimento de Davi.

O vereador ainda afirma que "a grande pergunta da sociedade é como um jovem de 16 anos é colocado em um veículo oficial da polícia e some".

Desapaecimento

Davi desapareceu na porta de casa, no bairro Vila Verde, na região da Estrada Velha do Aeroporto, no dia 24 de outubro. A mãe do adolescente, Rute Fiúza, 46 anos, acusa a polícia pelo desaparecimento do filho.

Na última sexta-feira, 14, os amigos e os familiares do jovem fizeram uma manifestação na praça da Piedade em prol de resoluções sobre o caso.

