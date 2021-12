Uma garota de 11 anos foi morta por volta das 6h desta quarta-feira, 24, após ser baleada na porta de casa. O caso ocorreu na Comunidade Paz e Vida, localizada entre os bairros de Mata Escura e Santo Inácio, e vitimou a criança Geovana Nogueira da Paixão.

A avó da vítima, Valdete Maria José de Jesus, diz que Geovana estava sentada no sofá de casa, esperando a chegada do avô. No momento que abriu a porta da residência para aguardá-lo, um homem saiu de um veículo modelo Gol, de cor preta, e disparou o tiro que atingiu a menina. Segundo informações dos familiares, o suspeito seria policial militar.

"Hoje eu tô morta porque levaram minha filha", desabafou Valdete.

Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 48º Companhia Independente da PM faziam um serviço de levantamento na região e, quando entraram na localidade, foram recebidos a tiros. No final do enfrentamento, os policiais foram chamados por um homem para socorrer a criança, que havia sido baleada.

Ainda segundo o informe, a garota chegou a ser socorrida pelos policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Segundo o órgão, o caso já foi registradao na Corregedoria Geral da PM e um Inquérito Policial Militar será instaurado para esclarecer as circunstâncias do fato, inclusive de onde partiu o disparo que vitimou a garota.

O prazo de conclusão do procedimento é de 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias.

Manifestação

Os moradores contestam a versão da PM e dizem que não houve troca de tiros, que o barulho ouvido por eles foi de apenas um disparo. Por conta do ocorrido, populares se reuniram na manhã desta quarta-feira e protestaram com pneus e outros objetos.

Da Redação, com informações de Euzeni Daltro Familiares de criança morta a tiros acusam policial militar de cometer crime

