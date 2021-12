Familiares de adolescentes mortos em trem protestam no Subúrbio

Familiares e amigos de dois adolescentes mortos em uma estação de trem do Subúrbio Ferroviário de Salvador protestaram na manhã desta terça-feira, 2. Eles pedem a prisão do segurança da estação, Júlio César de Jesus Perpétuo, apontado com autor do crime. Ele está foragido.

Durante a manifestação, o grupo bloqueou a linha do trem na Estação Santa Luzia, onde o suspeito trabalhava. O protesto já foi encerrado.

Deivid Barreto, 16 anos, e Cleidson Santos, 15 anos, voltavam da escola com mais dois amigos no dia do crime. O grupo teria se desentendido com o segurança porque os garotos colocaram o pé impedindo o fechamento das portas do trem.

Por conta da discussão, o suspeito teria atirado nos jovens. Cleidson e Deivid não resistiram e morreram. Já Felipe de Oliveira e Vanessa Santana foram baleados, mas sobreviveram.

