Familiares cobram punição a policial que matou jovem

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) emitirá até o final deste mês um parecer sobre o processo administrativo disciplinar (PAD) que contém o pedido de expulsão do policial civil Jansen Alves Nascimento da instituição.

Ele é acusado pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) de ter matado o produtor de eventos Leonardo Moraes de Almeida.

O caso, que ocorreu no Imbuí em 13 de julho de 2013, completou dois anos esta semana. Leonardo, que era primo da cantora Ju Moraes, tinha 33 anos quando morreu, após ser baleado no abdômen, durante uma confusão no bar em que estava com amigos.

Pai da vítima, o médico Carlos Aníbal reclamou da morosidade da Justiça e do estado.

"Familiares e amigos perguntam se o caso já foi a julgamento ou se o policial já foi expulso, mas o que sabemos é que ele (Jansen) nem sequer foi expulso da instituição. Há um ano a Polícia Civil encaminhou o pedido à PGE, mas até agora não houve resposta. A gente fica indignado", afirmou.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, o parecer da PGE, embora não tenha poder de decisão, faz parte do trâmite para que o pedido de expulsão seja encaminhado à Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

Jansen permanece custodiado na carceragem na Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) desde 15 de julho de 2013. O inquérito policial foi finalizado e remetido à Justiça. Nele, o policial foi indiciado por lesão corporal e tentativa de homicídio.

Por meio da assessoria, a PGE informou que o processo chegou ao órgão em junho de 2014 e a Procuradoria recomendou à SSP-BA a realização de sindicância e um PAD. No último 25 de junho, o processo retornou após pedidos de complementação da PGE pela terceira vez e, segundo a assessoria, até o final deste mês o órgão emitirá um parecer.

Processo

Além do PAD, Jansen responde na Justiça por homicídio e tentativa de homicídio duplamente qualificados, segundo o promotor de justiça David Gallo: "Foi decidido que o policial iria a júri popular, mas ele recorreu. Estamos esperando a resposta da Justiça, mas eu soube que foi mantido o júri. Chegando e não tendo mais recurso, o juiz deve marcar a data. Deve ocorrer ainda este ano".

A TARDE procurou o advogado Antônio Sérgio Gonçalves Reis, que no processo consta como defensor de Jansen, segundo informações publicadas no site do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA). No entanto, uma atendente do escritório informou que ele "está em viagem".

No site do TJ-BA, constam seis processos com o nome do policial. Em dois deles, ele aparece como réu e correm nos 1º e 2º juízos da 2ª Vara do Tribunal do Júri. No entanto, a assessoria do TJ-BA não soube informar sobre o andamento dos processos e decisões judiciais.

Leonardo era primo da cantora Ju Moraes e tinha 33 anos (Foto: Reprodução | Facebook)

