Família visita navio naufragado há 100 anos

A chuva que caiu sobre a enseada de Itapagipe, no bairro da Ribeira, na manhã desta quinta-feira, 26, não desanimou a família de descendentes do alemão Alfredo Schaumburg para o mergulho histórico. Era visível a felicidade ao chegar ao local onde o navio Eber, comandado por ele, foi afundado há 100 anos completados nesta quinta-feira, 26.

Entre o percurso do píer até o ponto em que o navio Eber estava naufragado, eles relembravam a história passada de geração em geração. Chegando ao ponto exato do naufrágio, eles observavam a orla da Ribeira e contavam sobre as imagens que conheciam pelos relatos dos familiares.

“Só em observar a Igreja da Penha e as Tamarineiras, vale a pena todo o esforço que fizemos desde o primeiro dia que resolvemos reviver a origem de nossa família”, conta Roberto Schaumburg, neto do comandante do Eber.

“O que estou vivendo aqui na Bahia, eu acompanhei apenas pela narrativa de minha avó. Ela me contava todos os detalhes do que aconteceu aqui. Mas quando tive acesso às matérias de 100 anos atrás, fiquei maravilhado”, disse o aposentado sobre o material publicado na edição do dia 27 de outubro de 1917.

Preparo

Para registrar o momento histórico, máquinas fotográficas à prova d’água, roupas e equipamentos de mergulho. Por volta das 10h, a família entrou no mar.

Moradores da região observavam de longe a movimentação próximo à boia que marcava o local exato do naufrágio. “Já mergulhei para observar ele e posso confirmar, o momento será único. Ele hoje comporta várias espécies de peixe. Na verdade, virou um berçário”, disse o pescador Valter Martins, 35 anos.

Ao lado dos três filhos, Felipe Colonese Schaumburg, 35 anos, Rafael Correia Schaumburg, 40 anos, e André Luís Correia Schaumburg, 41 anos, o neto do comandante, Roberto, por recomendações médicas, acompanhou a aventura do barco, mas registrou o momento com alguns mergulhos na superfície.

“Sempre falei com eles sobre o que tem aqui embaixo. Então, tenho total confiança de que eles terão a melhor experiência de suas vidas”, diz o aposentado enquanto esperava os filhos voltarem do mergulho.

Após 40 minutos, os bisnetos do comandante Alfredo retornaram. Todos com relatos diferenciados sobre a experiência. O empresário André Luís diz que chegou a ver uma moreia e cardumes ao redor do navio.

“Nossa! Não tem como explicar a experiência que tive. Só em saber que eu toquei o navio em que meu avô estava há 100 anos é incrível”, diz André. Já para Rafael, o momento fez lembrar as imagens das fotos que ele tinha do Eber.

“Por mais que ele seja centenário, ainda tem a maioria da estrutura. O tempo não favoreceu a visibilidade, mas o momento ficará marcado na nossa história”, conta Rafael.

“A viagem que fizemos do Rio de Janeiro até aqui para reviver toda a nossa história valeu a pena. Toquei nele, observei bastante o mastro e sua magnitude. Retorno para casa com boas lembranças e, com certeza, vou continuar passando de geração em geração esse momento. Pretendo voltar para colher novas experiências”, relata Felipe sobre o processo para que a família realizasse o sonho.

História

Há 100 anos, o navio Eber foi afundado na enseada de Itapagipe pelo alemão Alfredo Schaumburg. O episódio ocorreu a 26 de outubro de 1917 e foi tema de reportagem publicada em A TARDE no dia seguinte.

O incidente aconteceu após o Brasil declarar guerra à Alemanha, na I Guerra Mundial. O comunicado foi feito pelo presidente Venceslau Braz ao Congresso e, em seguida, foi ordenada a ocupação da embarcação alemã Eber.

Após perceber a chegada da Marinha Brasileira para tomar o navio-canhoneiro Eber, o comandante Alfredo ordenou que o navio fosse incendiado.

Na época, cerca de 15 tripulantes foram presos e recolhidos à fortaleza do Barbalho, sendo depois transferidos, após um ano, para o Rio de Janeiro.

Em matéria publicada na edição de 29 de outubro em A TARDE, após o naufrágio, os tripulantes do Eber foram tratados como primeiros prisioneiros de guerra do Brasil.

