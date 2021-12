Família suspeita que rivalidade entre times motivou morte de torcedor

O assassinato do torcedor do Bahia Carlos Henrique Santos de Deus, de 17 anos, na noite deste domingo, 9, após o clássico Bahia e Vitória, ainda é um mistério. A família acredita que a morte do jovem tenha relação com uma briga envolvendo tricolores e rubro-negros nas imediações da Arena Fonte Nova, onde 45 pessoas foram detidas por policiais militares. No entanto, os familiares de Carlos Henrique destacam que ele não participou da confusão.

Após a partida, o jovem voltava para casa com o primo, que não quis se identificar, e o amigo Isaias Souza Santos, de 28 anos. Eles seguiam andando para Federação quando foram surpreendidos na altura da avenida Vasco da Gama.

A família e a polícia relatam circunstâncias diferentes para o crime. Segundo os parentes, um carro prata teria interceptado um ônibus com torcedores do Bahia nas imediações de onde Carlos Henrique estava. Os tricolores desceram do coletivo e correram.

Ao ver a confusão, o adolescente também teria corrido, mas foi baleado na perna e axila, morrendo no local. Isaias também foi atingido de raspão no pescoço e já recebeu alta. Segundo os familiares de Carlos Henrique, o autor dos disparos ainda teria comemorado o êxito por ter baleado os dois.

Já a Polícia Civil registrou que os amigos foram abordados por diversos homens armados em dois automóveis prata. Os criminosos teriam descido do carro e caminhado em direção ao adolescente, atirando em seguida. Após Carlos Henrique ser baleado, o autor dos tiros teria pego a carteira e celular dele.

Pacato

Carlos Henrique era tido como um jovem pacato e que gostava de assistir aos jogos do Bahia no estádio, como ele resolveu fazer neste domingo após receber o ingresso para o clássico como presente de aniversário. O rapaz completaria 18 anos na próxima quinta, 13.

Abalado, o segurança José Carlos Espírito Santos de Deus diz que o filho único "era um anjo". "Levaram um pedaço de mim".

Um tio do jovem, que não quis se identificar, ressalta que Carlos Henrique tinha bom comportamento. "Foi um menino de bem que eles levaram, não era um marginal", destacou.

O adolescente não tinha passagem pela polícia. O corpo do jovem será enterrado na tarde desta segunda, 10, no Cemitério Campo Santo.

adblock ativo