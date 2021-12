Família quer saber paradeiro de suspeita de matar vizinha

Cinco meses após a morte da ajudante de cozinha Rosângela Costa Matos, 35 anos, familiares clamam por justiça e reivindicam a prisão imediata de Jéssica Brito de Oliveira. Ela é suspeita de jogar ácido em Rosângela, em setembro do ano passado, durante uma discussão. O crime foi na avenida Meireles, no Pero Vaz.

"Estamos achando a investigação muito lenta. Meu esposo foi na delegacia e mandaram ele ir no fórum, lá na Sussuarana, e depois no Ministério Público, em Nazaré, para ver se o juiz já tinha assinado a prisão dela", revelou a doméstica Adriana de Jesus, 40, cunhada da vítima.

Conforme ela, familiares e amigos vêm tentando de todas as formas obter informações sobre o paradeiro da suspeita, na intenção de ajudar a polícia. "Estamos ansiosos porque até agora a polícia não nos deu uma resposta. A gente sempre posta fotos dela no Facebook, mas ninguém sabe de nada, não falam nada", desabafou a mulher.

Na época do crime, o irmão de Rosângela, Rogério Matos, afirmou que o desentendimento começou após a vítima solicitar que Jéssica baixasse o volume do som, pois o barulho estava incomodando seu neto, um bebê recém-nascido. Elas eram vizinhas de rua.

Contudo, a briga se agravou depois que Rosângela acusou Jéssica de ter roubado o cartão de crédito de sua mãe e registrou ocorrência na 2ª Delegacia Territorial (Liberdade).

Justiça decreta prisão

Em entrevista concedida ao jornal, em setembro, o delegado Luís Henrique Costa Ferreira, titular da Liberdade, afirmou que, no dia do crime, a autora e a vítima deveriam comparecer à unidade para uma audiência acerca do roubo do cartão de crédito. No entanto, apenas Rosângela apareceu.

Ela foi agredida horas depois, quando retornou para casa. Nesta quarta, 9, a reportagem tentou falar com o titular, mas ele não foi localizado para falar sobre as investigações.

De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil, a prisão preventiva de Jéssica já foi expedida e ela é considerada foragida da Justiça. No dia 7 de abril próximo, data em que Rosângela faria 36 anos, familiares prometem fazer um ato em frente a sede do Ministério Público do Estado.

