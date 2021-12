Família que não sair de área de risco poderá ser processada

A prefeitura poderá acionar a justiça ou usar força policial contra famílias que não saírem das áreas de risco em encostas. "O que não dá é a prefeitura dar auxílio moradia, abrigo, e as famílias se recusarem a sair das áreas de risco", disse o prefeito ACM Neto, em entrevista coletiva, na tarde desta segunda-feira, 11.

O prefeito informou que as famílias podem optar pelo abrigamento ou pelo auxílio moradia de 300 reais disponibilizado por um ano.

Neto disse ainda que a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) irá bloquear por 20 minutos os dois sentidos da Avenida Suburbana, a partir das 21h desta segunda-feira, 11, no trecho entre o Parque São Bartolomeu e o Largo do Luso para serviço de indução de deslizamento de encosta realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec). A interdição é necessária para garantir a segurança durante o serviço e, caso chova, a operação será adiada.

Risco - Todas as famílias que são retiradas das áreas de risco, estão sendo deslocadas para um abrigo e hotéis disponibilizados pela prefeitura, sendo o abrigo em Pau da Lima (Espaço Axé) e hotéis na Bonocô, Amaralina e San Martin. Um dado trazido pelo prefeito é que, do dia 9 do mês anterior, até esta segunda, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 4.705 ocorrências com 2.342 atendidas. Ele ainda resaltou que este é o maior recorde da Defesa Civil já registrado em um mês.

O prefeito se reuniu com o governador Rui Costa para pedir apoio do governo do estado e do governo federal para resolver dos problemas com as chuvas. Neto recebeu ligação do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que se colocou à disposição.

